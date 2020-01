Continuará el desplome en venta de autos en 2020: AMDA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2019 cerró con una caída de 7.7% en la venta de vehículos ligeros en comparación con 2018, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), y el pronóstico para 2020 es mantener la tendencia a la baja, expuso la Asociación.

El descenso era esperado debido a la tendencia a la baja que enfrentan las ventas de la industria. De acuerdo con datos de la AMDA, en 2019 la comercialización tuvo su mayor contracción desde la crisis de 2009. Dentro de los autos ligeros, los que reflejaron la mayor caída fueron los vehículos de lujo y deportivos, que cayeron en sus ventas un 19.6% y 15.7%, respectivamente, en 2018.

En el otro extremo, los camiones pesados reportaron un aumento en sus ventas, con 5.3% más unidades vendidas.

El desplome de la comercialización de vehículos ligeros viene desde el 2017 y se ha agravado, pasando de una caída de 4.5% en aquel año con relación a 2016, a descensos de 7.0% y 7.7%, en 2018 y 2019, en relación con sus años respectivos anteriores.

“Estamos observando con toda claridad que continua la tendencia de retroceso en nuestro mercado. La crisis que enfrentamos después de 31 meses de disminución continua, y como habremos de ver en la perspectiva 2020 seguimos esperando que esta condición de caída en la venta de vehículos nuevos permanezca en 2020”, dijo Guillermo Rosales, director general de la AMDA.

La venta de autos de este año fue de 1 millón 317,000, para 2020 el AMDA prevé una caída de 3.5% hasta 1 millón 270,000 unidades.

Producción y Exportación

La producción de vehículos también cayó en 2019. Entre enero y diciembre del año pasado se produjeron 3 millones 750,841 unidades, 4.1% menos que en 2018.

Por su parte, las exportaciones de autos cayeron 3.4% en 2019, al enviar 3.33 millones de vehículos fuera del país.

“Este es el resultado de lo que está ocurriendo a nivel mundial, México tiene la capacidad en planta de fabricar 4.5 y probablemente en poco tiempo hasta 5 millones de unidades, sin embargo, este no es un tema de capacidad de planta, sino de cuánto está absorbiendo el mercado”, dijo Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En Estados Unidos, en diciembre, la venta de automóviles tuvo una caída del 17% , algo que impactaría directamente a México.

“Es decir los autos, que se vendieron en Estados Unidos, nuestro mercado que es el 80% de exportación, entonces, no puede extrañar que en diciembre la caída será de 16.7% (en México)”, dijo Solís.

