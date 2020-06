Corey Feldman acusa a Charlie Sheen de haber violado a Corey Haim en rodaje de ‘Lucas’

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor Corey Feldman, a quien es probable que recuerdes por su participación en la cinta ochentera “The Goonies”, acaba de lanzar una bomba al asegurar que Charlie Sheen violó a su amigo Corey Haim.

De acuerdo con Feldman, el ataque se dio durante la filmación de la película ‘Lucas’, de 1985, cuando Sheen tenía 19 años y Haim era un niño de 13 años.

Este testimonio forma parte de un nuevo documental “(My) Truth: The Rape of Two Coreys” (Mi verdad: La violación de dos Coreys), en el que Feldman y personas de su entorno relatan sus experiencias como jóvenes en la industria del entretenimiento, y los casos de abuso sexual que aseguran haber vivido.

Según Fieldman, su amigo Corey le relató con detalle cómo había sucedido el ataque:

“Haim me dijo: ‘Charlie me inclinó entre dos remolques (…) y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto’”, aseguró Feldman.

Corey Haim fue una estrella adolescente en la década de los 80, al aparecer en películas como “Lucas”, “License to Drive” y “The Lost Boys” junto a su compañero Feldman.

Más tarde, ambos protagonizaron el ‘reality show’ “The Two Coreys” (Los Dos Coreys), pero desafortunadamente, Haim falleció en 2010 por una pulmonía que se complicó por su débil estado de salud causado por el abuso de drogas, a los 38 años de edad.

Por su parte, el representante de Charlie Sheen ha negado las palabras de Feldman en un comunicado replicado por medios de comunicación estadounidenses.

“Estas alegaciones enfermas, retorcidas y extravagantes nunca ocurrieron. Punto. Insto a todos a considerar la fuente y a leer lo que su madre Judy Haim tiene que decir”, indicó.

