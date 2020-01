Corte de agua afectará a la CDMX y Edomex este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Por trabajos de mantenimiento en el tanque La Caldera, 37 colonias de la alcaldía Iztapalapa se verán afectadas debido a la suspensión en el suministro de agua del 3 al 5 de enero.

Además de Iztapalapa, este recorte también afectará a la alcaldía Tláhuac y a los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco.

Los trabajos dieron inicio este viernes 3 de enero a las 8:00 horas y concluirán el domingo 5 a las 20:00 horas, para que el suministro se restablezca con normalidad el lunes 6 de enero.

Los trabajos de mantenimiento a cargo de la Conagua se llevarán a cabo en los pozos Tláhuac, Mixquic y Santa Catarina, a través de los cuales se abastece el tanque La Caldera que provee el servicio a la zona oriente de la capital.

Los trabajos consistirán en sustituir 270 metros de tubería de concreto por tubería de polietileno de alta densidad en el tramo del acueducto ubicado en Canal de Chalco, en la alcaldía de Iztapalapa.

