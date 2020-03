COVID-19 pone a prueba logística de empresas en México: LDM

CIUDAD DE MÉXICO.- LDM informó que la crisis del COVID-19 pone a prueba la capacidad logística de las empresas en México, porque 9 de cada 10 compañías no cuentan con un Plan de Recuperación de Desastres (DRP por sus siglas en inglés) para enfrentar crisis como la que ocasiona dicha pandemia.

La consultora mexicana de logística y cadena de suministro, LDM dio a conocer que, de acuerdo a su experiencia con más de 750 proyectos implementados, las compras de pánico son un primer indicador para detectar cuáles son las empresas que cuentan con estrategias logísticas para reabastecer los puntos de venta en el menor tiempo posible y mantener la operación de sus cadenas de suministro.

“En el caso de las organizaciones que producen productos de primera necesidad, como son alimentos, medicinas o geles antibacteriales, alrededor del 60 por ciento sí cuenta con Planes de Recuperación de Desastres para blindar sus inventarios e incrementar al máximo posible sus niveles de producción.

“Mientras que el otro 40 por ciento, en su mayoría Pymes, no tiene un DRP. Esto los hace improvisar durante la crisis, ocasionándoles pérdida de tiempo y dinero, porque al no contar con las materias primas en su cadena de suministro, se ven en la necesidad de parar la producción y retrasar la entrega de sus productos”, indicó José Ambe, CEO de LDM.

El especialista de LDM también hizo hincapié en aquellas compañías que producen artículos de segunda y tercera necesidad, en estos casos, la implementación de un DRP será de contención, porque les ayudará a reducir gastos y egresos en momentos de incertidumbre.

Los DRP son estratégicos en proyectos a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de evitar la toma de decisiones apresuradas ante situaciones complejas.

Las economías más importantes del mundo han implementado medidas sanitarias drásticas que han puesto en cuarentena a su población para que el número de contagios por COVID-19 no aumente.

Y en términos logísticos, cuentan con mayor camino recorrido para atender la demanda de productos de sus habitantes, tal es el caso de Alemania, país que ocupa la primera posición en el Índice de Rendimiento Logístico 2018, estudio que compara el desempeño de 160 naciones.

En esa misma tesitura, China, desde donde se esparció el coronavirus, ocupa el duodécimo lugar en rendimiento logístico; Estados Unidos se encuentra en la posición 14; España en el sitio 17 e Italia está en el 19.

“En dicho análisis, México se encuentra en un panorama alejado de las potencias logísticas, al estar en la posición 51, pero este dato también nos indica que las compañías de nuestro país tienen grandes oportunidades de fortalecer su músculo logístico post crisis, ya que obtienen aprendizajes que pueden aprovechar”, concluyó José Ambe.

