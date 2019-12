Crean politécnicos tabicón de alta resistencia capaz de reducir impacto sísmico

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon un tabicón ligero a base de unicel, el cual tiene una alta resistencia, reduce el impacto sísmico y auditivo, es térmico y puede utilizarse en la construcción de viviendas a un menor costo, con la finalidad de atender la demanda en el país.

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó recientemente la calidad y pertinencia de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), en donde se impulsa el empeño, disciplina, dedicación y trabajo.

Los jóvenes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4 “Lázaro Cárdenas” diseñaron este nuevo tabicón que tiene una medida similar al estándar (7x14x28 centímetros) y fue sometido a pruebas de resistencia, que confirmaron especialistas de la ESIA Unidad Tecamachalco.

El tabicón convencional tiene un costo de entre tres y 3.50 pesos cada unidad, mientras que el fabricado por los jóvenes politécnicos podría comercializarse aproximadamente en 2 pesos. El peso del nuevo tabicón es de entre 3 y 4 kilogramos, mientras uno convencional tiene entre 5 y 6 kilos, lo que representa 50 por ciento menos de peso, sin disminuir su resistencia. El secado es el aire libre y no necesita un proceso especial.

Para la elaboración del tabicón, denominado “Tunicol TEP” (Tabicón Ecológico de Poliestireno), los estudiantes del IPN construyeron una máquina compactadora que realiza tres operaciones: mezclado, compactado y desmoldado.

Para armar la máquina utilizaron material de alta resistencia, además de estructuras recicladas como tubos, ángulos, placas, láminas y las aspas de un ventilador. Su operación es manual y en caso de automatizarse se podría disminuir los tiempos de producción.

El costo de la máquina fue de alrededor de tres mil pesos y su estructura es capaz de resistir la corrosión y la presión ejercida durante su operación. Su peso es de alrededor de 20 kilos.

Con esta innovación, los estudiantes de la carrera de Procesos Industriales ganaron el primer lugar del Concurso “Premio a los Mejores Prototipos de Nivel Medio Superior” 2019, organizado por el IPN, en la categoría Diseño para la Industria.

Los creadores de Tunicol TEP son: Daniela Alexandra Zorzano Martínez, Vanessa Segura Mejía, María de los Ángeles Pera Velasco y Arturo Armas Reyes. Su asesor fue el profesor Roberto Carlos Lucio López.

