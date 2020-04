¿Crees que lo has visto todo? Te urge ver el video de la “Caída de Edgar” con doblaje en español latino

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena por coronavirus nos ha puesto a varios bastante creativos ya sea haciendo tutoriales, videos de Tik Tok o poniendo doblaje en español latino a videos icónicos del internet en México. (Espacio para el meme de WTF!)

Si creías que ya lo habías visto todo, pecas de ingenuidad, porque los internautas han tenido todo el tiempo del mundo para regalarnos estas joyas que desde hoy forman parte de la historia de esta pandemia global

Si te nombramos a ‘El Ferras’, seguramente lo tienes en mente o el video que captura la épica ‘Caída de Edgar’, ahora queremos que te olvides de todo lo que has visto antes y te des la oportunidad de escuchar estas bellezas.

Los amantes del doblaje en español latino dirán que no es así de chafa cuando miran los programas de Discovery Channel, pero señores, el doblaje es muy malo y ustedes simplemente “no están listos para discutirlo”.

Y como es viernes y en viernes uno se merece todo o al menos lo que la cuarentena nos permita, acá les dejamos estas joyas:

¿Ferras, eres tú?

El Ferras – Con doblaje latíno. pic.twitter.com/erUQDDgr4N

— Von George (@IsVonGeorge) April 21, 2020

“La épica caída de Edgar”

La caída de Edgar – Doblaje Latino Full HD 1920p pic.twitter.com/urHGYlItwZ

— Unusual mexican images (@UnusualMX) April 23, 2020

¡Me han atado como a un cerdo!

La Canaca – Doblaje Latino

¿Donde ha quedado mi efectivo? pic.twitter.com/0MZIINuWfn

— Von George (@IsVonGeorge) April 22, 2020

“Las jovencitas de Chalco”

Jajaja chinguen a su madre con el doblaje español latino. 😂 pic.twitter.com/KHiiU5axvo

— El Tarti (@El_tartamuda) April 21, 2020

“El irrespetuoso señor de la tercera edad del transporte público”

El señor de la combi con doblaje latino ha sido lo mejor de mi día JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/gxwtJc4Xl0

— 🃏Tio Guason 🃏 (@tioguason) April 23, 2020

