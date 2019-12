Criptorquidia, cáncer de testículo y varicocele, patologías genitales masculinas más frecuentes

Metro no suspenderá servicio durante simulacro; tampoco el aeropuerto capitalino

CIUDAD DE MÉXICO.- Criptorquidia, cáncer de testículo y varicocele, son tres de las patologías genitales masculinas más frecuentes que se presentan en la población infantil y adolescente, las cuales se pueden detectar a través de la autoexploración, por ello, el Laboratorio de Biología de la Reproducción y el servicio de Urología del Instituto Nacional de Pediatría (INP) elaboraron un tríptico informativo que será distribuido entre padres de familia de pacientes atendidos en este instituto.

Así lo informó la responsable del Laboratorio de Biología de la Reproducción INP, Rosa María Vigueras Villaseñor, quien explicó que la criptorquidia es la falta de descenso de uno o ambos testículos hacia el escroto, y puede acompañarse de una hernia inguinal.

Indicó que esta patología y generalmente se diagnostica al momento del nacimiento; sin embargo, hay casos en los que el problema de reascenso testicular se presenta después del nacimiento.

Por ello, insistió en la necesidad de fomentar la cultura de la autoexploración entre niños y adolescentes por lo menos una vez al mes, para que en el momento que identifiquen alguna alteración avisen a sus padres para que los lleven al médico.

Subrayó que es importante tratar oportunamente la criptorquidia, ya que el diagnóstico tardío incrementa el riesgo de padecer cáncer de testículo o infertilidad.

La especialista explicó que este problema se corrige con cirugía, la cual se debe realizar después del año de edad, sin embargo, hay pacientes que por desconocimiento, llegan de mayor edad al INP para ser atendidos por este problema.

Al referirse a varicocele dijo que consiste en la dilatación de las venas que corren a lo largo del cordón espermático que sostiene el testículo genera hinchazón y en algunas ocasiones se acompaña de dolor.

Se estima que entre 10 y 15 por ciento de los hombres padecen varicocele, y su diagnóstico es frecuente en la adolescencia. Además, es la causa más común de infertilidad entre la población masculina.

Finalmente, mencionó que el Laboratorio de Biología de la Reproducción del INP trabaja varios proyectos de investigación para el diagnóstico temprano y prevención de cáncer testicular asociado con la criptorquidia.

