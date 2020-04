Cruz Roja Mexicana entrega cubrebocas a policías de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— La Cruz Roja Mexicana entregó 20 mil cubrebocas a policías capitalinos; de estos, cuatro mil fueron para elementos de la base Eje Central, en la colonia Portales; mientras que el resto fue para agentes de cruceros y de tránsito.

Fernando Rivera Muñoz, coordinador del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, explicó que entregaron los cubrebocas a los elementos de seguridad, pues ellos tienen contacto con la población, por eso es necesario garantizar su seguridad e higiene.

¡Cuidarte es nuestra prioridad! #Voluntarios y miembros de brigadas comunitarias difunden medidas de prevención sobre el #COVID19 con pobladores de Ocuituco, Morelos. #ResilienciaEsCuidarnos pic.twitter.com/e877WMcVpj

— Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) April 23, 2020

“Estamos repartiendo cubrebocas como medida de protección en la estación de policía de Eje Central, damos paquetes de 25 cubrebocas y hemos dado en total ahí 4 mil… Los funcionarios y el personal que tienen que salir deben tener bioprotección, en ese sentido es que la Cruz Roja apoya a estas personas y los dota de 25 cubrebocas por cada persona”, afirmó.

Los policías capitalinos se mostraron contentos con la donación y consideraron que es un regalo “de vida” ante los riesgos que viven a diario al transitar las calles de la capital.

Adicionalmente, con una cuadrilla de por lo menos 15 voluntarios, la Cruz Roja Mexicana entregó este jueves kits de cubrebocas a policías de crucero y a los ciudadanos que no porten ninguna protección contra el Covid-19.

El sábado pasado, la Cruz Roja Mexicana entregó 50 mil cubrebocas a la comunidad China que vive en la Ciudad de México, una parte a la Cámara de Diputados, al Senado y 30 mil a elementos de la Guardia Nacional y la misma cantidad al Instituto Nacional de Migración.

Hay miles de personas que están arriesgando su propia salud para salvar vidas. ¡Por favor no los agredas, honra su trabajo! pic.twitter.com/L6Gbdgrwc6

— Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) April 23, 2020

La entrega de estos cubrebocas es gracias a “Alianza México- China contra el Covid 19”, que donó a la Cruz Roja Mexicana 550 mil cubrebocas.

