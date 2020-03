¿Cuánto tiempo vive el coronavirus en las superficies que tocamos?

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las grandes preocupaciones que tenemos es cómo evitar que el coronavirus entre en nuestras casa. Desafortunadamente, lavarnos las manos adecuadamente no es suficiente, pues también es necesario desinfectar nuestras cosas.

Desinfectar adecuadamente los objetos de nuestras casas , mientras dura la cuarentena, nos ayuda a proteger a nuestra familia de un posible contagio, porque aunque no lo creas el coronavirus es muy resistente y te sorprenderá saber que logra quedarse por varias horas en los objetos que tocamos.

¿Cuánto tiempo puede vivir este virus en las superficies que tocamos?

Un estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine, dio a conocer cuánto tiempo puede vivir el virus en superficies de plástico, acero inoxidable, cartón, cobre y aerosoles.

En el metal puede durar de 5 a 9 días.

En el plástico como el de tu celular puede durar de 4 a 5 días.

En el vidrio de 4 a 5 días.

En aerosoles, como los estornudos, se queda 3 horas.

En el cartón puede quedarse 24 horas.

El agua y el jabón destruyen el coronavirus.

Recuerda la importancia del lavado correcto de las manos y de desinfectar tu celular tantas veces como te laves las manos usando toallitas húmedas con alcohol.

Aquí te dejamos el Doodle de hoy en honor del científico llamado Ignaz Semmelweis, pionero de la antisepsia, que nos enseña los 6 pasos de la manera adecuada de lavarte las manos.

