Cubrebocas, obligatorio para viajar en el Metro a partir del viernes

CIUDAD DE MÉXICO.— A partir del viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte de las medidas para evitar la propagación de Covid-19.

Sigue estas sencillas medidas de higiene ante la contingencia, sobre el uso de cubrebocas. Recuerda que el objetivo es no contagiarse y no contagiar. #PrevenirEsProteger #SalvaVidas pic.twitter.com/JbND5cJeK7

— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2020

Para ello, este miércoles comenzará con la distribución gratuita de un millón de cubrebocas en la estación Pantitlán de las Líneas A y 9, las cuales son de mayor tránsito de usuarios en este conjunto en el que convergen en total cuatro Líneas.

En Pantitlán, Línea A, la entrega de cubrebocas se realizará por la tarde, mientras que en Línea 9 será por la mañana; ambos casos, en los horarios de mayor afluencia de personas.

En la estación Pantitlán de Línea A se realiza la distribución de cubrebocas y gel antibacterial para las personas usuarias, con el fin de reforzar las medidas de higiene. #PrevenirEsProteger #SalvaVidas pic.twitter.com/CZyt6rwmro

— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2020

A través de un comunicado, el STC también indicó que, desde este miércoles, elementos de vigilancia del Metro realizarán acciones informativas y de sensibilización a los usuarios para que usen cubrebocas durante su trayecto en la Red, así como a través de perifoneo y audiometro.

La recomendación para el uso adecuado del cubrebocas es cubriendo completamente la nariz y boca, y tanto para ponerlo como para retirarlo se debe sujetar de los resortes sin tocar la tela.

#AvisoMetro Como una medida más de salud para las personas que deban trasladarse en Metro, se distribuirá 1 millón de cubrebocas en Pantitlán de Línea A y 9; además de que a partir del viernes 17 de abril, el uso de este será obligatorio para poder viajar en la Red. pic.twitter.com/cXOXpyUBfa

— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 15, 2020

El uso obligatorio del cubrebocas al viajar en el Metro se suma a las medidas de higiene que se deben mantener al viajar por la Red, como son:

El uso de gel con base de alcohol,

Cubrirse con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser;

Evitar tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos, después de haberse sujetado de las estructuras metálicas como pasamanos;

Lavarse las manos con agua y jabón tras haber viajado en el Metro.

El STC Metro destacó que mantiene el llamado del Gobierno capitalino a quedarse en casa, “el objetivo es salvar vidas, el reto es: no contagiar y no contagiarse“.

