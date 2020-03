¡Cuidado! Podrías ser multado por hasta 43 mil pesos por no contestar el Censo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Censo de Población y Vivienda 2020 arrancó el pasado 2 de marzo y miles de entrevistadores comenzaron a recorrer las calles de diferentes entidades del país, en cada parada deja una calcomanía pegada en las puertas de los encuestados.

A través de redes sociales, usuarios han compartido su experiencia de participar en el Censo, lo cual ha generado algunas dudas sobre los significados de las letras ubicadas en la calcomanía.

Estas etiquetas son de color blanco con verde y tienen un logo del Censo con un código QR, así como letras en la parte inferior, mismas que son tachadas por los entrevistadores y que generan dudas en los habitantes ¿Qué significan?

Las estampas tienen las letras C, P, D, NV o VC; a continuación te explicamos cada una:

C: Censada.

P: Pendiente por censar.

D: Vivienda Deshabitada.

NV: No Vivienda; o sea una bodega o establecimiento.

VC: Vivienda Colectiva; una casa hogar, de uso común.

Multas por no contestar

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía establece que las personas que decidan no contestar el Censo del INEGI de este año será acreedor a una multa que corre de los 443.40 pesos hasta los 43 mil 400 pesos.

Las sanciones serán impuestas de acuerdo a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), actualmente ubicadas en 86.88 pesos.

Para realizar el Censo de Población y Vivienda 2020, el Inegi contará con 205 mil personas, de las cuales 150 mil serán encuestadores que visitarán dos millones de viviendas diarias.

Para garantizar la seguridad de los encuestadores, dijo que el INEGI reforzará las medidas con apoyo de la sociedad, la policía e incluso de iglesias de algunas comunidades, donde se han registrado altos índices de violencia.

5 DATOS QUE DEBES SABER DEL CENSO 2020

Se realizará del 2 al 27 de marzo.

Por vez primera el cuestionario se levantará en dispositivos de cómputo móvil.

La información que se proporcione estará encriptada y, por ley, protegida la confidencialidad de los datos.

Los resultados se darán a conocer el próximo 4 de noviembre.

En cuatro semanas se visitarán alrededor de 51 millones de inmuebles. Se espera que 45 millones sean viviendas, de las cuales, 36 millones estén habitadas.

AM.MX/FM

The post ¡Cuidado! Podrías ser multado por hasta 43 mil pesos por no contestar el Censo appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin