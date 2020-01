Cumple Propaem con legislación en materia de protección al ambiente

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación en materia de protección al ambiente en la entidad, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), continua con visitas periódicas a los diversos establecimientos que puedan incurrir en posibles violaciones a la normatividad aplicable en la materia.

Luis Eduardo Gómez García, titular de la Propaem, destacó que esta dependencia realiza visitas sospresa de verificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo anterior, como medida para constatar que los establecimientos y empresas den cumplimiento a las normas ambientales vigentes.

Detalló que durante las visitas de verificación y con lo establecido en los artículos 2.236 y 2.248 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, se puede solicitar al visitado que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas.

Por lo anterior, y de conformidad con el Artículo 2.238 del mismo Código, la Procuraduría ambiental, al momento de dictar la resolución administrativa, le corresponde señalar las medidas que deben llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, fijando un plazo para realizarlas.

Gómez García agregó que, entre las medidas aplicables, están la remediación, saneamiento y restauración del sitio, así como la obtención de las autorizaciones correspondientes, siempre priorizando el beneficio ambiental de la entidad.

Todas estas acciones tienen el propósito de cumplir y hacer cumplir a los establecimientos la normatividad ambiental, siempre en beneficio de los mexiquenses.

La Propaem pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico propaem.quejas@smagem.net y el número telefónico 722-213-5456 para denunciar cualquier posible violación al Código de Biodiversidad del Estado de México.

