De Korn a Coldplay, PlayOn Fest ofrece tres días de conciertos online

CIUDAD DE MÉXICO.- PlayOn Fest es un nuevo festival con conciertos en streaming que llega de la mano de Warner Music Group, con el objetivo de recaudar fondos para el Fondo Solidario de Respuesta contra el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PlayOn fest recopila las presentaciones en vivo más recordadas y nunca antes vistas en streaming de artistas y bandas de todas los géneros musicales, pues abarca desde la rapera Lizzo hasta la banda de heavy metal Disturbed, quienes se han unido para honrar el trabajo de los profesionales de la salud a nivel global.

¿Dónde lo veo?

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de abril, y podrás unirte desde ya pues empezó a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Solo tienes que entrar al canal de YouTube de la empresa de espectáculos Songkick y listo, tendrás 72 horas continuas de tus artistas favoritos.

PlayOn Fest verás presentaciones de Ed Sheeran,Bruno Mars, Coldplay, David Guetta, Anitta, Cardi B, Pablo Alborán, Twenty One Pilots, The Flaming Lips, Bebe Rexha, Charli XCX, Charlie Puth, Disturbed, Korn, Lizzo, Panic! At The Disco, Paramore, Rita Ora, Robin Schulz, Slipknot, Stereophonics, Weezer, y muchos más.

La recopilación traerá también lo mejor de los espectáculos hechos desde escenarios de clase mundial, tales como Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Amphitheater, Rock In Rio, Global Citizen Festival, entre otros.

¡Únete a la transmisión, ya empezó!

AMX/TIV





