MICHOACÁN.- Las autoridades michoacanas intensificaron la búsqueda de Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca, tras 14 días de su desaparición.

El pasado 13 de enero Homero Gómez desapareció en la comunidad El Soldado, en la región Oriente de Michoacán.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo que no pueden asegurar que Homero esté vivo o muerto pero que su búsqueda continúa.

Te recomendamos: Turista alemán cae por accidente en cenote de Tulum

Además, el mandatario estatal dijo que la familia de Homero está siendo extorsionada con llamadas e imágenes de la víctima para que depositen dinero.

En la búsqueda del activista también trabajan la Fiscalía Regional, la del grupo antisecuestros y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En tanto, la Fiscalía General del estado aún no informa sobre la investigación de los 57 policías municipales de Ocampo y Angangueo que fueron detenidos por estar presuntamente relacionados con la desaparición de Homero.

Continúa leyendo:

Desaparece el defensor de la mariposa monarca en Michoacán

Con información de La Jornada.

AM.MX/vgs



The post Defensor de la mariposa monarca continúa desaparecido appeared first on Almomento.Mx.