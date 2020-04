Deprimente como los trabajadores de la salud enfrentan COVID-19, es insuficiente el equipo de protección: PRD

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó nuevamente la falta de insumos y las carencias de equipo de protección especializado en hospitales públicos para enfrentar la pandemia del Covid-19 y que además está ocasionando inconformidades que los está llevando a realizar manifestaciones y amenazan con paro de labores lo que significaría otra alerta que se sumará al problema de la pandemia.

Reiteró que es lamentable la situación en la que laboran miles de médicos, enfermeras, camilleros y administrativos de los nosocomios, personal que ya ha sido contagiado por no contar con el equipo de protección básica, esto pese a que las autoridades sanitarias insistan que se está distribuyendo el equipo necesario.

Incluso, los integrantes de la DNE consideraron que existen contagios comunitarios del personal médico al interior de hospitales del propio Seguro Social como la Clínica 72 de Tlalnepantla, el Hospital de Especialidades La Raza, el Hospital General de Zona No. 7, en el estado de Coahuila, el Hospital General de Subzona No. 26, ubicado en Cabo San Lucas, entre otros, así como el Hospital General La Perla y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, donde personal se manifestó por falta de insumos.

Pese a ello las autoridades siguen minimizando los casos y no se implementan los protocolos indicados para este tipo de situaciones.

Lamentaron que es deprimente observar a los trabajadores de la salud sin mascarillas N95, ni caretas de protección y trajes especiales para su labor, en comparación con países europeos y asiáticos donde cuentan con equipo de protección especial para evitar la propagación del virus entre la comunidad médica y los propios pacientes.

Asimismo, cuestionaron la falta de ventiladores para atender a los enfermos por Covid-19 en los hospitales públicos, esto aunque el Subsecretario de salud, Hugo López Gatell insista todas las noches durante sus informes que las 32 entidades ya cuentan con equipo necesario pese a que no se ha transparentado los hospitales a los que se les ha entregado los equipos y asegure que se recibirán más ventiladores, pues en estos momentos no son suficientes para la gran demanda que se registra.

Finalmente, desmintieron que se trate de una campaña de desprestigio en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues son los mismos médicos y enfermeras quienes han evidenciado, a través de videos y las redes sociales, el déficit y la situación tan deplorable en la que se encuentran laborando miles de trabajadores de la salud.

