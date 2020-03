CIUDAD DE MÉXICO.- Durante un conversatorio en el que participaron 70 Ministros de Educación, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que actualmente las medidas que se están tomando en las escuelas para prevenir contagios por COVID-19 se basan en la prevención.

En videoconferencia convocada por la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que en México se tienen detectados actualmente 7 casos de personas con el virus.

Moctezuma Barragán puntualizó que en las escuelas de México se difunden las reglas básicas como es el lavado frecuente de manos y se impulsa un saludo entre toda la comunidad escolar, en el que no sea necesario el contacto entre las personas.

Agregó que, en caso de ser necesario, se cuenta con varios canales de comunicación para contribuir a difundir la información de prevención entre las personas que no tengan acceso a internet.

La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, por su parte, indicó que se trabaja para contener la afectación por la propagación del COVID-19 que perturba la educación de 290.5 millones de estudiantes en todo el mundo.

Informó que se acordó el cierre de escuelas en 13 países y que, si bien son cierres temporales, ya se implementan acciones como el aprendizaje a distancia.

Entre los países que participaron en la reunión se encuentra Japón, Irán, Egipto, Indonesia, Grecia y Francia, entre otros.

The post Destaca SEP ante la UNESCO acciones sobre prevención contra el COVID-19 en México appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin