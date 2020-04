Desterrar del país el feminicidio, pide diputada Pilar Ortega

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez, señaló que es incuestionable la gran deuda que hoy se tiene con las mujeres en México y que la violencia hacia ellas se eleva cada vez más, pero sobre todo se debe desterrar el feminicidio del país.

Dijo que se debe revisar cuál es el marco jurídico con el que se está trabajando en México y cuáles son los recursos que tiene el Estado mexicano para combatir esta pandemia de la violencia contra las mujeres.

En la segunda etapa del foro virtual nacional “El combate al feminicidio a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia: experiencias y desafíos”, precisó que este encuentro permitirá al Poder Legislativo tener claridad sobre el camino que se debe tomar para homologar un tipo penal único para todo el país, con el objetivo de aportar una solución viable y contundente.

Destacó que es una oportunidad para escuchar a los operadores del sistema, pues su actuación es fundamental para enfrentar este delito. “Los impartidores de justicia habrán de exponer los principales retos que enfrentan para determinar la culpabilidad de los inculpados”.

También, dijo, se escuchará la voz de la sociedad civil, quienes tienen un mérito incuestionable por poner en el centro de la discusión la relevancia del feminicidio, “han sabido ocupar estos espacios que por ineptitud o por incapacidad ha dejado vacíos el Estado mexicano”.

Código único para homologar el tipo penal del feminicidio

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, dijo que la construcción social de discriminación hacia las mujeres inoculó como un virus todas las instituciones del Estado y sus leyes, por lo que es necesario desmontar esas diferenciaciones de género para lograr un Estado igualitario de derechos, que es la causa fundamental del feminismo y del movimiento amplio de las mujeres.

Sostuvo que establecer el feminicidio como tipo penal es una manera de visibilizar esa violencia; delito en el que concurren todas las formas de agresión por el simple hecho de ser mujer. “Hoy, el coronavirus, no nos ha sustraído de las garras de la violencia; hoy las mujeres se encuentran absolutamente amenazadas en sus casas, muchas de ellas, no todas, en donde se anula el derecho a la dignidad, a la integridad y a la libertad, se está extendiendo la angustia y el terror de estas mujeres al interior de sus hogares”, y tampoco, dijo, han bajado los feminicidios porque se mantiene el promedio de 10 y 11 diarios”.

Propuso avanzar en el código penal único para homologar el tipo penal del feminicidio, dar facultad de atracción a la Fiscalía General de la República en algunos casos, establecer la Fiscalía de Feminicidios en el ámbito federal, valorar el tema de imprescriptibilidad del delito e impulsar juzgados especializados.

Es un fenómeno multidimensional: UNODC

Antonino De Leo, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, dijo estar consciente del continuo reto que implica trabajar para transformar los factores estructurales que promueven, legitiman y perpetúan la violencia contra las mujeres y niñas. “Reflexionar a profundidad sobre esta violencia nos obliga a abordarla como un fenómeno multidimensional”.

Señaló que el estudio de esta problemática constituye un paso fundamental; “organismos internacionales, instituciones gubernamentales, sociedad civil organizada y ciudadanía tenemos el deber de impulsar y contribuir a la creación de políticas públicas integrales que logren sintetizar los soportes teóricos y sean llevados de manera eficaz al campo de lo real bajo esquemas de acceso a la justicia, que sean igualitarios con investigaciones jurídicas con perspectiva de derechos humanos y género”.

Comentó que se ha elaborado un documento en coordinación con la Subcomisión de Justicia para la Atención a los casos de Feminicidios y Violencias contra las Mujeres de la Cámara de Diputados, en el cual se establece que es necesario reconocer el carácter social y cultural del feminicidio, que se sustenta en mecanismos estructurales de poder, control y dominación; un tipo penal ininteligible tiene como consecuencia que las muertes de mujeres por razones de género no se califiquen e investiguen como feminicidio reduciendo el margen de acción, entre otras cosas.

AM.MX/fm

The post Desterrar del país el feminicidio, pide diputada Pilar Ortega appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin