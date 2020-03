Detienen a 10 personas por robo a comercios en CDMX

No existe “el gordito feliz”, la obesidad devasta su vida

CIUDAD DE MÉXICO.— Al menos cuatro robos en comercios ocurrieron este martes en cuatro alcaldías de la Ciudad de México: Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. De ellos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al menos a 10 personas.

El primer asalto tuvo lugar en un establecimiento de la colonia Pueblo Culhuacán, alcaldía Iztapalapa; ahí, cinco personas fueron detenidas por presuntamente robar equipos de telefonía celular; también se aseguraron dos motocicletas.

En la alcaldía Venustiano Carranza fueron detenidas tres personas, quienes irrumpieron en una tienda en la colonia Romero Rubio aproximadamente a las 20:00 horas e intentaron escapar.

Mientras que otro robo fue reportado en la colonia Mártires de Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que una persona —la cual fue detenida— ingresara a una instalación e intentara llevarse varios teléfonos celulares.

Por otra parte, policías impidieron un intento de robo a una tienda departamental ubicada en la colonia Ampliación Asturias, alcaldía Cuauhtémoc; pese a que varias personas participaron en el atraco, solo fue detenida una persona.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que las personas aseguradas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, en donde se determinarán su situaciones jurídicas y continuarán las investigaciones.

Señaló que ha recibido reportes de robos a departamentales y establecimientos comerciales en donde no ha ocurrido ningún ilícito, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no difundir noticias falsas.

Policías de la #SSC detuvieron a 10 personas que intentaron robar establecimientos comerciales en cuatro alcaldias https://t.co/Fek6ul3Szh pic.twitter.com/XqPSKyRlDR

— SSC CDMX (@SSP_CDMX) March 25, 2020

AM.MX/dsc

