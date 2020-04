Detienen a Juan Vera Carrizal por ataque feminicida contra María Elena Ríos saxofonista en Oaxaca

OAXACA.- El ex diputado local Juan Vera Carrizal, acusado de haber ordenado el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos , fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Oaxaca.

A través de redes sociales circulan fotos de la detención del empresario y ex diputado priista. Sobre Vera Carrizal pesa una orden de aprehensión y era buscado desde el 18 de febrero, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofreciera una recompensa de un millón de pesos por información que conllevara a la localización del ex diputado priista. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas al principal sospechoso del ataque feminicida por triangulación de recursos.

Medios locales de Oaxaca divulgan este 6 de abril fotos de la detención de Juan Vera Carrizal, a quien se observa acompañado por elementos de la Policía Estatal de la entidad.

El gobernador del estado, Alejandro Murat confirmó la detención de Juan Vera Carrizal. En un breve mensaje divulgado a través de sus redes sociales, el priista confirmó la veracidad de las fotos que circulan e indicó que será más tarde cuando la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública ofrezcan más información.

En ese sentido, el gobernador subrayó que Vera Carrizal enfrentará la justicia por el ataque con ácido perpetrado en contra de Maria Elena Ríos en septiembre 2019.

“Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, jóven saxofonista oaxaqueña”

Desde la fecha del ataque, la saxofonista María Elena Ríos -de 26 años de edad-, sostiene que el ex diputado local y empresario gasolinero es el autor intelectual del ataque feminicida del que fue objeto en 2019 cuando pagó 30 mil pesos para que otras personas la agredieran.

