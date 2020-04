CIUDAD DE MÉXICO.— María del Carmen ‘N‘, alías Cecy Albarrán, de 51 años y señalada como presunta líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en CDMX, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía capitalina.

María del Carmen ‘N’, quien era la encargada de disputar a La Unión Tepito puntos de distribución de droga en cuatro alcaldías de la CDMX y tres municipios del Edomex, amenazó con arma de fuego a policías cuando fue ubicada en la colonia Moctezuma Primera Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Fue ubicada cuando circulaba en un vehículo marca Aveo con placas de circulación X10BCB; al darse cuenta de la presencia de los elementos de la PDI, los amedrentó con accionar un arma de fuego; sin embargo, los agentes lograron detenerla y asegurar medio kilogramo de cristal y diversas dosis de la misma droga.

La Fiscalía General de Justicia capitalina precisó que la captura fue resultado de las pesquisas e intercambio de información con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El intercambio de información interinstitucional permitió descubir que María del Carmen ‘N’ tenía presencia delictiva en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Cuauhtémoc en la CDMX, así como en los municipios de Texcoco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México.

Bajo los cargos por portación de arma, cohecho y delitos contra la salud, la detenida, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Te recomendamos:

Reforzarán la seguridad en hospitales de la CDMX

AM.MX/dsc

The post Detienen a María del Carmen, presunta líder de célula del CJNG en CDMX appeared first on Almomento.Mx.