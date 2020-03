Días refrescantes con Jean Naté

/COMUNICAE/

“Para iniciar las mañanas de una forma refrescante, nada mejor que la loción Jean Naté, con notas cítricas de naranja, toronja, lima y limón”

Qué mejor manera de comenzar el día que con un fresco aroma cítrico y que perdure durante estos días de calor. El After bath splash mist Jean Naté es una clásica fragancia con notas de naranja, toronja, lima y limón, perfecta para alegar el día. Al ser una fragancia unisex es ideal para compartirlo en pareja, y tenerlo como un escencial de baño, y así se puede recordar a esa persona mientras hacen sus actividades, ya que el olfato es un gran detonador de la memoria.

Es excelente para después del baño, al de la regadera se recomienda colocar un poco en las manos y con movimientos circulares aplicarla en el cuerpo, su fórmula está enriquecida con un complejo humectante a base de Vitamina E y aloe vera; por lo que además mantendrá la piel humectada por más tiempo. Es ideal para los lugares muy soleados, ya que es posible refrescarla luego de tomar el sol y disfrutar de los refrescantes beneficios de su fórmula. Para aplicarlo en el cuello es recomendable hacerlo dando ligeros toques con un algodón, o es posible rociarlo con el atomizador.

Para que el delicioso aroma de Jean Naté sea parte de los lugares especiales o donde pasan más tiempo como la casa, cuarto o en el espacio de trabajo, solo se debe vertir un poco de esta exquisita loción en un atomizador, rebajarla con agua y rociarla como se haría con un aromatizante de ambientes, sus notas aromáticas ayudarán a bajar la tensión y el estrés, también se recomienda hacerlo por la noche para relajarse antes de dormir.

Se puede encontrar el delicioso aroma de Jean Naté de venta en Walmart y Amazon.

Fuente Comunicae

