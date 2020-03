CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el cuarto trimestre de 2019 se observó en el Sistema Ferroviario Mexicano una disminución general en el número de reportes de incidencias registrados referentes a actos de seguridad pública (robo y vandalismo) y operativa (siniestros), respecto al tercer trimestre de 2019.

Destaca el estado de Tlaxcala, donde el número de reportes registrados de robo al tren presentaron un decremento del 26.38 por ciento, en dicho periodo.

Mejoras en la seguridad pública del Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) son posibles gracias a la colaboración en materia de análisis estadístico que existe entre los concesionarios del sector, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

La ARTF publica el Reporte de Seguridad en el SFM, con el objetivo de informar sobre los eventos relacionados con la seguridad tanto operativa como pública que impactan el desempeño del ferrocarril en nuestro país.

Cabe destacar que este informe da cuenta de los reportes de incidencias provistos por los concesionarios y asignatarios de SFM, pero no informa o analiza las denuncias realizadas y las acciones en materia de combate al crimen derivadas de éstas, que son atribuciones propias de la SSPC.

Para conocer datos de incidencia delictiva, debe consultarse la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Reporte de Seguridad en el SFM del cuarto trimestre de 2019 puede consultarse en la siguiente liga: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-programas/reporte-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-cuarto-trimestre-2019.

AM.MX/fm

The post Disminuyen reportes de siniestros, robo y vandalismo en el Sistema Ferroviario Mexicano appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin