Disney realiza premier de Mulán, pese al coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que se especulara con la probable cancelación del live-action de Mulán, como medida de precaución por el temor a los contagios del Covid-19, Disney decidió llevar a cabo el estreno en salas de EU.

La nueva versión de la cinta sobre la guerrera de Disney, tuvo su estreno en el Teatro Dolby, sede anual de los Oscar, y contó con gran asistencia.

La semana pasada, la compañía del ratón tuvo que cancelar la presentación de Mulán en China, uno de los mercados más importantes para esta versión. El estreno de la cinta continúa suspendido en Asia.

En la alfombra roja se vio desfilar a los protagonistas de la cinta: Liu Yifei como la heroína, Hua Mulán, la guerrera que se disfraza de hombre para luchar en el ejército; Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An y Utkarsh Ambudka. También estuvo presente la directora del filme, Niki Caro.

La nueva versión live-action de Mulán, tuvo un costo de 250 millones de dólares,, lo que le convertiría en la adaptación de un clásico de animación a live-action más costosa hasta la fecha.

AMX/TIV

