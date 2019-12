El acuerdo comercial con China se firmará el 15 de enero: Trump

WASHINGTON, D.C.- El presidente Donald Trump dijo el martes que la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se firmará el 15 de enero en la Casa Blanca.

Trump escribió en un tuit que firmará el tratado con “representantes de alto nivel de China” y que posteriormente viajará a Pekín para comenzar las negociaciones de la siguiente fase.

La semana pasada, Trump afirmó que junto al presidente chino Xi Jinping realizaría una ceremonia para la firma.

La Fase 1 del acuerdo, alcanzada este mes, reduciría los aranceles e impulsaría las compras chinas de productos agrícolas, de energía y manufacturas estadounidenses, al tiempo que abordaría algunas disputas sobre propiedad intelectual.

Sin embargo, no se ha hecho pública una versión del texto y funcionarios chinos aún deben comprometerse públicamente con los puntos clave, como el aumento de importaciones de bienes y servicios estadounidenses por 200.000 millones de dólares en dos años.

China compró 130,000 millones de dólares en productos estadounidenses en 2017, antes de que comenzara la guerra comercial, y 56.000 millones de dólares en servicios, según datos de Estados Unidos.

Aunque no quedó claro de inmediato quien representaría a Pekín en la firma del acuerdo, el South China Morning Post informó el lunes que el viceprimer ministro Liu He visitaría Washington para rubricar el tratado.

Consultado el martes sobre cuándo se realizaría la ceremonia, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China remitió las preguntas al Departamento de Comercio del país.

