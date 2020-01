El avión presidencial no se puede ni rifar ni vender, no tenemos la factura: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- La rifa del avión presidencial es inviable porque el gobierno de México no tiene la factura de la aeronave, consideró la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien pidió seriedad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no sé si lo puedas rifar porque no es de ellos, no es tuyo el avión, ¿cómo vas a rifar algo que no es tuyo? Es como que voy y saco una tele y la pongo a rifa. ¡No tenemos ni la factura del avión! Para mí, de entrada, la rifa me parece inviable porque no tenemos la factura del avión”, aseguró.

La panista indicó que “tenemos que ponernos ya serios en este gobierno, o sea, te ganas el avión ¿qué fregados haces con un avión? O sea, todo es populismo, que el Presidente acepte que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera”.

“¿Que era un lujo? Que se lo venda a Aeroméxico, que quede aquí en el país en una empresa seria que le pueda dar una operación y le pueda dar otro uso a ese avión, entiendo que no lo quiera usar, veo que su jefa de Morena (Yeidckol Polevnsky) tiene otros gustos, a lo mejor entre sus amigos pudiera colocarlo”, comentó.

Además, acusó que el tema del avión es un distractor para que no se hable del desabasto de medicamentos, “nos vamos con la finta de estos temas que son muy mediáticos, muy populistas, pero que en términos reales son, ¿qué tal que no se vende el boleto que se ganó el avión y otra vez el problema?”.

