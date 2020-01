El Chapo tenía misma influencia que el presidente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Joaquín “el Chapo” Guzmán tenía la misma influencia que el presidente de esos momentos cuando estaba libre.

En su mensaje de Año Nuevo AMLO dijo “Llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía la misma influencia que el presidente que ostentaba el máximo cargo en el país y eso impedía que se castigaran los delitos, eso no va a suceder, queremos moralizar la vida pública de México, estamos purificando la vida pública. Vamos a lograr la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

Cabe mencionar que recientemente se detuvo en Estados Unidos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, por presuntamente recibir sobornos del cártel que lideraba el Chapo Guzmán. AMLO ha mencionado la influencia que tenía este narcotraficante en los anteriores gobiernos.

El mensaje de Año Nuevo sirvió para mandar una crítica a Felipe Calderón que es uno de sus principales rivales políticos y que en estos momentos intenta conseguir el registro como partido político de su organización México Libre.

