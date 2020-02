CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha creado una nueva corriente de pensamiento, gracias a su movimiento, que ve mal a la corrupción y a los corruptos.

De acuerdo con el mandatario, ahora el corrupto es mal visto y estigmatizado con la frase, “fuchi, caca“.

“Ya hay una nueva corriente de pensamiento y eso se debe a nuestro movimiento, porque antes ni en la academia, en las universidades, mucho menos en el parlamento y en los discursos políticos se mencionaba siquiera la palabra (corrupción)”, dijo durante su diálogo con el pueblo náhuatl de Milpa Alta, este fin de semana.

“Ahora es distinto, todos los días la estamos mencionando (la palabra corrupción). No sólo eso, el corrupto está quedando mal visto, estigmatizado, ¡fuchi, caca!”, declaró.

Como lo ha prometido desde el inicio de su mandato, López Obrador aseguró que se acabará con la corrupción en todos los niveles de Gobierno. Además, advirtió que, pese a que los conservadores lo critique, seguirá mencionando la necesidad de erradicar es práctica, como una estrategia para estigmatizar a los corruptos.

“Empezamos limpiando el gobierno desde arriba. Se va a erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno”, agregó.

El representante del Poder Ejecutivo también manifestó que está optimista de que “vamos a lograr transformar a nuestro querido México”.

#FuchiCaca es la evolución del presidente @lopezobrador_ para referirse a la corrupción… pic.twitter.com/dIeR1CZPfn

— La Silla Rota (@lasillarota) February 10, 2020

AM.MX/fm

The post El corrupto es mal visto; “fuchi, caca”: AMLO appeared first on Almomento.Mx.