El gasto de almacenaje del avión presidencial es casi el mismo que si operara: SEDENA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reveló que, en 9 meses de lo que va del año, la nueva administración ha pagado cerca de $598 mil dólares (alrededor de $12 millones de pesos) por mantener almacenado el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” en un hangar del fabricante Boeing en Estados Unidos, lo que, de seguir, se traduciría en $16 millones de pesos en un plazo de 12 meses.

Los actuales gastos se realizarían hasta la venta del avión. Banobras anunció el pasado mes de julio la existencia de 3 posibles candidatos para adquirir la aeronave, sin embargo, el día de hoy, no se ha logrado cerrar ningún trato.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su campaña por la presidencia de México, la venta del TP-01 al inicio de sus funciones en el poder, así como la decisión de no desplazarse en él.

De acuerdo con información compartida por la SEDENA al periódico Reforma, el gasto de tener en tierra el Dreamliner 787 adquirido durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, es equivalente al que se tendría si la aeronave se encontrara operativa. Durante el mandato del expresidente, el gasto promedio ascendió alrededor de los 17 millones de pesos, considerando los vuelos en el territorio nacional.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, de las ganancias generadas en la venta, se invertirían en el desarrollo de infraestructura para abastecer de agua potable la comunidad de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

“Tan luego se enteren que ya se vendió el avión presidencial, empiecen a pensar de que pronto va a llegar el apoyo para resolver el problema del agua”, dijo López Obrador durante su visita al Hospital Rural del poblado de la sierra de Hidalgo.

En días pasado, ha comenzado a circular la noticia en medios digitales, sin que al momento las autoridades correspondientes hayan confirmado o negado la información, del posible regreso del avión presidencial al país, por la fracaso en el intento de venta del equipo.

