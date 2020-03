‘El Hombre Invisible’ lleva el terror a la cima de la taquilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Son pocas las cintas de terror que logran sobresalir en la taquilla. Desde el estreno de It 2 el año pasado, ninguna película de este género había logrando grandes números en su recaudación, pero el estreno de El Hombre Invisible marca el primer gran éxito de horror este 2020.

El thriller, dirigido por Leigh Whannell y protagonizado por Elisabeth Moss, es una adaptación del libro homónimo del novelista británico H.G. Wells. Las expectativas eran buenas y, finalmente, el título ha logrado romper la mala racha del género y liderar la taquilla.

Con un presupuesto de tan solo 7 millones de dólares, la película ha logrado 29 millones en la taquilla estadounidense y 20 millones en la internacional, obteniendo un total de 49 MDD a nivel global. Lo anterior sumado con las excelentes críticas que está recibiendo la película, representan un éxito rotundo para Universal y Blumhouse.

Universal intentó iniciar su franquicia de monstruos con el estreno de La Momia (2017) una película de gran presupuesto que no fue favorecida por la crítica ni por el público. Después de esto el estudio decidió dejar de lado sus ambiciosas ideas dándose una segunda oportunidad, esta vez sin poner grandes cantidades de dinero en riesgo.

Después de este éxito parece que Universal y Blumhouse seguirán desarrollando su franquicia de monstruos más tranquilos pues ya hay rumores sobre la aparición en la gran pantalla de Drácula y Frankenstein.

