El senador Ricardo Monreal se pronuncia por el diálogo entre Irán y Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder del Grupo Parlamentario mayoritario del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, compartió su preocupación ante la escalada de intercambios hostiles entre Irán y la Unión Americana, los cuales han capturado la atención mundial por sus posibles implicaciones.

Junto con las senadoras y senadores de la LXIV Legislatura, observaré con atención los desarrollos de este desencuentro, expresó.

Indicó que el Medio Oriente es una región convulsa y altamente sensible, con complejas dinámicas políticas en donde cualquier desequilibro podría tener consecuencias catastróficas en materia humanitaria, económica y política, difíciles de contener. Voces expertas auguran la posibilidad de que éste represente un nuevo capítulo de confrontaciones en la región.

La primera implicación global de la decisión estadounidense, subrayó, se reflejó en la súbita alza en los precios del petróleo, la cual ocurrió en pocas horas. “Las consecuencias no esperadas ni imaginadas de esta escalada en tensiones, podrían continuar repercutiendo alrededor del mundo”, manifestó.

El Senado, dijo, institución defensora de los principios de Política Exterior mexicana, abogará siempre a favor del fortalecimiento de canales multilaterales de diálogo, que en el pasado demostraron ser un camino viable para la distensión del conflicto.

Finalmente, reiteró su absoluta convicción en la importancia de la resolución pacífica de controversias, consciente de que cualquier alteración de la paz implica un desafío a la estabilidad mundial.

AM.MX/fm

