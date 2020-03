SAN LUIS POTOSÍ.- A través de una votación en la revista de viajes y turismo “México Desconocido“, la Huasteca Potosina ganó como el mejor destino de aventura en México.

La votación se realizó del 1° al 15 de marzo entre 232 mil 735 usuarios de la revista que eligieron Lo Mejor de México 2020.

¡Es momento de resaltar lo bueno y enfocarnos en la grandeza de nuestra tierra! Estos fueron los destinos ganadores de Lo Mejor de México 2020.https://t.co/lUcj5I3YQm pic.twitter.com/snOiWIk6GX

— México desconocido (@mexdesconocido) March 18, 2020

Esta es la segunda vez en la que la revista realiza esta votación, donde las cascadas, ríos, tirolesas y kayaks de la Huasteca Potosina sobresalieron en las preferencias de los viajeros.

San Luis Potosí tiene solo dos Pueblos Mágicos, el primero es Xilitla, lugar rodeado de áreas verdes y aguas cristalina; el segundo es Real de Catorce, conocido por su ubicación en medio del semidesierto y sus historias en torno a la plata.

Te damos los enlaces directos para que visites algunos de los mejores museos de San Luis Potosí gratis y online. https://t.co/jLANBp2ngh pic.twitter.com/LBOD3C0V3G

— México desconocido (@mexdesconocido) March 24, 2020

Continúa leyendo:

Declaran a Oaxaca como el mejor destino gourmet de México

AM.MX/vgs



The post Eligen a la Huasteca Potosina como mejor destino de aventura appeared first on Almomento.Mx.