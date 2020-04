En el ‘Día mundial de la Salud’ reconocemos a los trabajadores sanitarios que luchan contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que este 7 de abril, la organización rinde un tributo a los trabajadores de la salud de todo el mundo, “quienes han estado al frente de la batalla” para enfrentar el coronavirus.

Otras organizaciones también se pronunciaron en reconocimiento de la labor de todos los trabajadores de la salud, socios, farmaceutas, doctores, paramédicos, quienes han arriesgado sus vidas para salvar las de los demás.

Ovación desde balcones en España

En España se difundió el video del conmovedor homenaje que hicieron vecinos de la ciudad de Barcelona al personal médico que lucha contra el coronavirus en el país. Cientos de personas se asomaron desde las ventanas de sus casas o balcones, para aplaudir a los médicos y enfermeras que atienden a los pacientes con coronavirus.

Homenaje desde el Empire State, en Nueva York

El edificio Empire State se transformó en una gigantesca sirena de ambulancia, para honrar a los trabajadores de emergencia en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

“A partir de esta noche, durante la batalla de COVID-19, nuestras luces blancas características serán reemplazadas por el latido del corazón de Estados Unidos con una sirena blanca y roja en el mástil para los heroicos trabajadores de emergencia en la primera línea de la lucha”, explicaron en un comunicado.

Vecinos ovacionan a paramédico en Inglaterra

Tayla Porter una enfermera y paramédico, de Basingstoke, Inglaterra, fue sorprendida con aplausos y vitoreos al salir de su casa. Sus vecinos salieron de sus casas para demostrarle su agradecimiento por su valor y entrega al levantarse cada mañana y dirigirse a su trabajo, para luchar por más vidas.

“Eres una heroína”, gritaban.

Cubanos en el mundo reconocen a médicos cubanos

A través de un video, ciudadanos cubanos que viven en diversas partes del mundo agradecen a todos los médicos del mundo que luchan contra el coronavirus, pero especialmente a los médicos cubanos que están luchando por vidas humanas en todo el mundo.

Los hijos de Kate y William Cambridge aplauden a médicos que luchan contra la pandemia de coronavirus

La pareja real subió un video en la cuenta oficial de Kensington royal, que pertenece a los Cambridge, donde se ve a los tres hijos de Kate y William: George, Charlotte y Louis aplaudiendo el trabajo que desempeñan los doctores, enfermeras, especialistas, farmacéuticos y voluntarios para combatir los estragos del coronavirus en Inglaterra.

To all the doctors, nurses, carers, GPs, pharmacists, volunteers and other NHS staff working tirelessly to help those affected by #COVID19: thank you. #ClapForOurCarers #ClapForCarers #ThankYouNHS #ClapForNHS

La cifra de muertos por la pandemia del coronavirus Covid-19 superó este sábado los 60 mil muertos en el mundo, además de sumar un millón 134 mil contagios.

Nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que hoy, en este momento, siguen arriesgando sus vidas. Por favor, si tienes la posibilidad, #QuédateEnCasa.

