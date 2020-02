CIUDAD DE MÉXICO.- En México, el cuidado bucodental no es una de las prioridades entre la población, ya que las personas acuden con el dentista solo cuando presentan dolor intenso en alguna de las piezas o padecen enfermedades que limitan la capacidad para morder, masticar, sonreír y hablar.

En el marco del Día de la Odontóloga y el Odontólogo, que se conmemora este domingo 9 de febrero, la especialista en estomatología del Hospital General de México “Eduardo Liceaga” (HGMEL), Claudia Bravo Flores, sostuvo que las y los mexicanos van a atenderse cuando el problema está avanzado, los tratamientos son más complicados y pueden poner en riesgo su salud en general.

Ante esa situación, durante esta administración se fortalecerá la prevención desde el primer nivel de atención, con base en el modelo de Atención Primaria a la Salud, centrado en la persona, la familia y la comunidad, así como de cercanía con pacientes.

Y es que, por ejemplo, refirió la especialista, hay enfermedades sistémicas que se agravan por infecciones en boca, como la endocarditis bacteriana, que puede ser causada por un absceso dental, o la caries dental que afecta a más de 90 por ciento de la población aun cuando es prevenible.

Las caries, añadió, pueden extenderse, afectar capas profundas de los dientes y causar complicaciones como angina de Ludwig, que es una infección grave y de rápido progreso.

Bravo Flores indicó que entre los 20 y 30 años se presenta la mayor pérdida de piezas dentales, debido a enfermedad periodontal, como consecuencia de un cepillado inadecuado; es indolora, afecta al hueso, inflama las encías y provoca la caída de dientes. Otra causa de pérdida de piezas es la afectación en las articulaciones mandibulares por estrés o por masticar de forma incorrecta.

Algunos problemas dentales están asociados con factores genéticos, por lo que la enfermedad periodontal y las caries, por ejemplo, pueden avanzar más rápido en algunas personas.

En el servicio de Estomatología del HGM, se sensibiliza a las y los pacientes sobre la necesidad de cepillarse los dientes al menos cuatro veces al día: al levantarse y después de cada comida, y se les proporciona información acerca de las técnicas adecuadas de lavado de dientes, con un cepillo de cerdas suaves, el cual debe sustituirse por uno nuevo cada dos meses.

La especialista dijo que se tiene la falsa creencia de que entre más duras sean las cerdas, más se cepilla la zona; sin embargo, las cerdas deben ser suaves. Además, se debe usar hilo dental una vez al día, antes del cepillado.

Los adultos mayores deben masajear sus encías y cepillar diez veces cada uno de los dientes; ya que, como consecuencia de una incorrecta higiene bucal, el 90 por ciento de los adultos mayores en México reporta pérdida parcial o total de piezas dentales

Finalmente, Bravo Flores resaltó la importancia de cuidar la dentadura, porque “al tener todas las piezas dentales, se mastica adecuadamente, el alimento pasa por el tracto digestivo y no requiere tantos ácidos gástricos. En cambio, cuando el alimento se ingiere prácticamente sin masticar, los ácidos gástricos aumentan, causando gastritis, reflujo y colitis”.

