CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó las obras de reconstrucción de la Escuela Secundaria No. 76 Francisco Javier Clavijero, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, ya que fue uno de los planteles afectados por los sismos de 2017, en la Ciudad de México.

Al respecto, el Titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Barragán, reiteró que la implementación del programa se realiza con un enfoque de derechos humanos que garantiza el acceso de los estudiantes a la prestación de servicios educativos en espacios más dignos, seguros e incluyentes, para el regreso a clases presenciales.

Para la reconstrucción total del plantel, ubicado en Ixnahualtongo no. 135, colonia Lorenzo Boturini, el Gobierno de México y Fundación Carlos Slim invirtieron más de 35 millones de pesos, entre junio de 2019 y abril de 2020.

Se rehabilitaron la dirección y sala de maestros; siete talleres; un laboratorio multifuncional; prefectura y servicio médico; una sala audiovisual; nueve aulas didácticas; un aula de educación física; biblioteca; cooperativa, y la oficina de trabajo social.

El Programa Nacional de Reconstrucción, con el acompañamiento de la Fundación Carlos Slim, continúa los trabajos de rehabilitación en 23 planteles: cinco en el Estado de México, seis en Puebla y 12 en Oaxaca. El monto de las obras entregadas y en proceso, en todo el país, será mayor a los 400 millones de pesos.

AM.MX/fm

The post Entrega SEP reconstrucción de escuela secundaria afectada por los sismos de 2017 appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin