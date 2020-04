Envía AMLO decreto a la Cámara de Diputados para reasignar presupuesto ante pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reorientar recursos del Presupuesto de Egresos debido a la pandemia de COVID-19.

Este proyecto, recibido a las 21:25 h del 23 de abril por la Mesa Directiva de San Lázaro, surge debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, así como la crisis que actualmente sufre el precio del petróleo.

Además, busca reorientar los recursos aprobados para el Fondo Metropolitano “para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad“.

El Fondo Metropolitano fue originalmente autorizado para el desarrollo de la infraestructura en zonas metropolitanas de México.

Reconociendo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como la norma secundaria que permite realizar el proceso de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos de la Federación, se considera necesario ajustar el contenido de dicho ordenamiento a fin de prever los mecanismos presupuestarios necesarios para hacer frente a las crisis económicas”, se puede leer en el documento.

Los 11 puntos del decreto

En la edición vespertina de este día del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto de 11 puntos propuestos del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la crisis económica y sanitaria generadas por el coronavirus COVID-19 y la caída internacional del precio de petróleo.

Desde ayer el mandatario, en su conferencia matutina, expuso los 11 puntos que hasta este jueves fueron expuestos en el DOF, dicho decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo, con el que se establece la aplicación inmediata de diversas medidas ante las circunstancias actuales.

“De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas”, se lee en el documento para luego dar paso a los 11 puntos.

Primer punto:

Destaca que ningún trabajador será despedido, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos “de forma voluntaria” hasta en 25 por ciento de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores.

Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la República, se explica.

Segundo punto:

Indica que no se ejercerá 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluido lo comprometido; además que se cancelarán 10 subsecretarías; sin embargo, los trabajadores éstas mantendrán el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos.

Tercer punto:

Establece que “se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus”.

Cuatro punto:

Se especifica que “deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.

En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”.

Quinto punto:

Se protegerán los programas y proyectos prioritarios como son la pensión para el Bienestar a adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas para el Bienestar Benito Juárez.

Además, se mantendrá la construcción de:

-100 universidades públicas

-Apoyo a los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, -Tandas para el Bienestar

-Edificación del Banco del Bienestar.

También se garantizará la atención médica y los medicamentos gratuitos, entre otros.

Se mantendrán los recursos para:

-Guardia Nacional

-Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”

-Rehabilitación de las seis refinerías existentes

-Construcción de la de Dos Bocas

-Se mantienen los presupuestos para la modernización de plantas e hidroeléctricas

-Mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción

-Sistema aeroportuario de la Ciudad de México

-Terminación del Tren Interurbano México-Toluca

-Tren Maya

-Tren de Guadalajara

-Internet para todos

-Desarrollo del Istmo de Tehuantepec

-Zona libre de la frontera norte

-Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec

Sexto Punto:

Será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que dispondrá de los recursos para cumplir con las participaciones federales en los estados, además de garantizar el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública, y se señala que “no se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo”.

Séptimo punto:

Refiere que las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como la Guardia Nacional, tendrán un trato excepcional.

Octavo punto:

Se asegura que la Ley de Austeridad Republicana “se aplicará de manera rigurosa”.

Con estas medidas el Gobierno de México prevé que se aumente el presupuesto en 622,556 millones de pesos, que ayudarán a mantener los programas sociales, entregar tres millones de créditos y la generación de dos millones de nuevos empleos como se indica en el punto nueve.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622,556 millones de pesos; asimismo, se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares, y se crearán dos millones de empleos”, asegura.

Noveno punto:

Se hará posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, a 70% de los hogares del país, “donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del país”.

Décimo punto:

Serán posibles sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear nuevos y sin endeudar al país, pues se pretende demostrar que existe una forma diferente de enfrentar la crisis.

Décimo primer punto:

Señala que las medidas serán para todo el Poder Ejecutivo federal, incluidos los organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.

En el decreto se establecieron dos numerales transitorios. El primero señala que la entrada en vigor será este jueves y hasta el último día de este año.

Mientras que en el segundo señala que “este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata a la H. Cámara de Diputados”, como lo había adelantado López Obrador en la conferencia matutina de este día.

AM.MX/fm

The post Envía AMLO decreto a la Cámara de Diputados para reasignar presupuesto ante pandemia appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin