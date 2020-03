Estrenos de Amazon Prime Video para abril

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada mes, Netflix se ha adelantado y ya reveló cuáles serán los títulos que se unirán a su catálogo en abril, pero ahora es el turno de Amazon Prime Video.

Desde hace algún tiempo, Prime Video ha buscado atraer más usuarios con la incorporación de producciones de Disney y Marvel, siendo esto algo de lo más llamativo en la plataforma, y este mes llegan dos producciones más del UCM.

Checa lo nuevo que llega a Amazon este mes y, si estás en cuarentena, preparate para maratonear.

Amazon Originals

Tales from the Loop – 2 de abril

La gente del pueblo que vive cerca de “The Loop”, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo experimenta cosas previamente consignadas al reino de la ciencia ficción. Es la primera serie basada en ilustraciones, que vienen de parte de la mente del artista sueco, Simon Stålenhag, quien mezcla elementos retro con ciencia ficción.

Ana – 21 de abril

Esta comedia inspirada en Ana de la Reguera te hará pasar un rato de mucha diversión a través del amor, sexo, autodescubrimiento y la presión que sufrirá su personaje principal. Conoce sus distintas facetas a lo largo de los episodios.

Series y películas

1 de abril

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

The Dark Knight Rises

Spiderman: Homecoming:

Jumanji: Welcome to the Jungle

Insidious: The Last Key

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, Parte 2

Relatos Salvajes

No eres tú, soy yo

21 bridges

7 de abril

The Walking Dead, Temporada 9

8 de abril

Weeds, Temporada 1-8

12 de abril

Guadalupe Reyes

15 de abril

SuperStore, Temporada 1-4

21 de abril

Jexi

30 de abril

47 Meters Down: Uncaged

Camilia Sodi y su hija, de 9 años, dan positivo a Covid-19

