Evita que tus mascotas se enfermen con estos tips

CIUDAD DE MÉXICO.- Con estos tiempos de frío nuestras mascotas suelen enfermarse con frecuencia, dormir poco y refugiarse debajo de las camas para encontrar calor. Por eso vamos a contarte algunas alternativas que puedes seguir para ayudarlos a resistir este clima.

Vacunas

El consejo primordial es que revises la cartilla de vacunación de tu mascota y si hay al menos una vacuna que le falta llévalo inmediatamente al veterinario porque lo más seguro es que le de una gripe que no se le quitará hasta que los fríos se calmen.

Aunque si ya anda con moquillo y tos debes saber que las vacunas terminarán afectándole. Asegúrate de tener siempre a un buen veterinario.

Por otro lado, si tu mascota comienza con estos síntomas deberás llevarlo al veterinario:

Fluido nasal abundante

Lagrimeo o lagañas abundantes

Estornudos

Tos seca o con flemas

Dificultad para respirar

Inapetencia

Ponle una prenda

Recuerda que aunque ellos tienen pelo que los protege de temperaturas bajas eso no significa que no pasen frío. Así que te recomendamos que además de una prenda tengas varias cobijas para cubrirlos.

Recuerda también que debes extender sus cobijas y ropa a los rayos del sol para que se sequen y no guarden humedad porque eso también puede causarle a tus mascotas malos olores o hasta enfermedades en su piel.

Si se trata de gatos, ellos no son fans de usar ropa, así que mejor no lo intentes.

View this post on Instagram

Ya estoy listo para ir al nevado de Toluca y olerte tu traserito,nena.

A post shared by Mailo (@mailoelperro) on Nov 28, 2018 at 10:07am PST

Una buena alimentación

Quizá pienses que alimentarlos bien no tenga nada que ver con ayudarlos a resistir los tiempos de frío pero te equivocas.

Si tus mascotas no están bien alimentadas no tendrán las defensas suficientes y se enfermarán con mucha facilidad.

Procura darle el tipo de comida y porciones de acuerdo con la edad en la que se encuentre. De igual manera, mantenlo bien hidratado.

Los paseos…

Los animales necesitan actividad física. Si no puedes sacarlos a pasear puedes jugar con ellos dentro de casa o llevarlos a pasear en horas en las que no se sienta tanto frío.

Evita bañarlos

Si hace frío definitivamente debes evitar bañarlos o que le corten demasiado el pelo. Si ya de plano le urge un baño, deberá ser dentro de casa en un ambiente cálido o también puedes comprarle un shampoo para pelo seco y con ese evitarás que huela mal.



Si procuras a tus mascotas y los cuidas seguro te lo agradecerán y te amarán ¡todavía más de lo que ya lo hacen!

Continúa leyendo:

¿Qué hacer en caso de un accidente con pirotecnia?

AM.MX/vgs

The post Evita que tus mascotas se enfermen con estos tips appeared first on Almomento.Mx.