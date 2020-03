Exige ANPEC al Gobierno Federal medidas efectivas para regular el precio del huevo en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) exige al Gobierno Federal, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que pongan especial atención en el precio del huevo, el cual en las últimas horas está resintiendo la especulación que lo ha llevado a importantes aumentos en su precio.

Hasta hace algunos días el cartón de 30 huevos oscilaba entre los 40 y 50 pesos. En las últimas horas se ha disparado su precio en algunas zonas del país hasta llegar a valer 90 pesos y esto amenaza con extenderse al resto del territorio. Además, ANPEC registra que empieza a haber desabasto, buscando justificar estos aumentos en el precio de esta importante proteína de la canasta familiar, provocando ventas de pánico. La desinformación es el arma perfecta para que este aumento se dé y puedan hacer su agosto, por lo que se exige que se informe de manera oficial cuál es su PRECIO.

Por ello, ANPEC demanda que el Gobierno Federal: Secretaría de Economía y PROFECO, intervengan y regulen el precio de este producto en el mercado, así como fincar responsabilidades de haberlas a proveedores y comercializadores de huevo que medren con el nerviosismo y la incertidumbre que actualmente tienen los consumidores, asaltando sus bolsillos, una acción criminal.

