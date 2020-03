Exige senador endurecer medidas en aeropuertos por crisis del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador García Sepúlveda, exhortó al Gobierno Federal a ya no perder más tiempo y dé inicio al cierre de aeropuertos y la prohibición de los vuelos internacionales tras el incremento de los casos por coronavirus.

“Hoy México es uno de los pocos países, que a pesar de tener ya casos confirmados con más de 100, no restringe vuelos ni los de China ni los de Italia ni los de España y menos de Estados Unidos”.

“Creemos que es el momento para que México tome lo que le faculta la ley y de plano cierre aeropuertos y fronteras”, dijo.

Luego de que esta mañana el Canciller, Marcelo Ebrard, negara la suspensión de vuelos de países con altos índices de contagio, el legislador exigió al Gobierno cuatro medidas en torna a aeropuertos, pasajeros y hospitales.

“Hacemos este exhorto al Gobierno de la República:

Uno, implementar cuanto antes protocolos en los aeropuertos, no hay; yo fui antier a México, regrese ayer a Monterrey. Dos, restringir vuelos de ciudades contaminadas y países con epidemia. Tres, hacer restricciones a pasajeros que presenten síntomas al llegar. Y cuatro, habiliten que hospitales privados intervengan”.

“No nos vamos a dar abasto con el sistema público, permitan hacer pruebas (de coronavirus) en hospitales privados”, dijo.

Aunque la Cancillería descartó la cancelación de vuelos provenientes de Europa, García Sepúlveda, consideró que el hecho de que Donald Trump afirmara que México lo haría, es una llamada de atención por la la falta de acciones del Gobierno Federal.

“Les aplaudo que pongan en cintura a Ebrard y le jalen las orejas a Andrés Manuel, que de hecho está de gira”, agregó.

