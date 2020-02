Extraditan a EU a cinco mexicanos por delincuencia; entre ellos uno de los más buscados por la DEA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco presuntos delincuentes fueron extraditados a Estados Unidos, entre ellos se encuentra Apolinar Dagio Huerta, quien es uno de los más buscados por la agencia antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés), publicó La Jornada.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta persona es requerida por la corte superior de California, del condado de Santa Clara, para ser juzgado por los delitos de homicidio, secuestro, asociación delictuosa y contra la salud.

Otro de los extraditados es Jesús Contreras Arceo, señalado como líder local del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los presuntos responsables de la distribución de drogas en Estados Unidos.

Contreras Arceo es requerido por la corte federal para el distrito Este de Virginia, por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.

También está Ramón Moreno Madrigal, uno de los supuestos jefes de plaza de la Familia Michoacana, quien es buscado por la corte federal del distrito Central de Carolina del Norte, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Igualmente, se envío al vecino país del norte a Jesús Rosario Favela Astorga, acusado de asesinar a un elemento de la Patrulla Fronteriza. Él es requerido por los delitos de homicidio en primero y segundo grados, agresiones cometidas contra un funcionario federal mientras estaba en funciones oficiales y uso de arma de fuego.

Estos hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2010, cuando un grupo de agentes fronterizos se enfrentó con presuntos narcotraficantes, en las cercanías de Nogales, Sonora.

Finalmente, está Peter A, requerido por la corte superior de California, condado de Los Ángeles, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de homicidio y allanamiento de morada.

AM.MX/fm

The post Extraditan a EU a cinco mexicanos por delincuencia; entre ellos uno de los más buscados por la DEA appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin