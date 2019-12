CIUDAD DE MÉXICO.- Facebook se encuentra trabajando en el desarrollo de su propio sistema operativo, que podría implementar en el futuro en su creciente división de productos de hardware.

“No creemos que podamos confiar en el mercado o en la competencia”, ha asegurado Andrew Bosworth, responsable de la division de hardware de Facebook, a The Information, hablando acerca de las licencias para usar sistemas operativos de terceros. “Lo haremos nosotros mismos”.

Hoy en día los dispositivos Oculus como Portal de Facebook funcionan bajo una versión modificada de Android. Por lo que Ficus Kirkpatrick, uno de los responsables de AR y VR en Facebook, mencionó que es posible que su futuro hardware no dependa del software de Google.

Para hacer esto, habría pedido a Mark Lucovsky, coautor de Windows NT de Microsoft, que diseñara un nuevo sistema operativo desde cero ya que la firma actualmente está explorando todas las opciones, pero de las más sugeridas tal parece que Facebook quiere desarrollarse de manera similar a Apple, con sus propios dispositivos y su propio sistema operativo.

Actualmente, Facebook también está trabajando en unas gafas de realidad aumentada. Según Bosworth, las gafas con el código ‘Orion’ se lanzarán más en el 2023. Ademas de que Facebook tambien está trabajando en una interfaz para controlar las gafas con el cerebro.

De momento la compañía de Mark Zuckerberg se limitaría a crear un sistema operativo personalizado para sus auriculares y sus gafas de realidad virtual.

Continúa leyendo:

Filtran primeras imágenes del nuevo smartphone plegable de Samsung

AMX/KMJ

The post Facebook se encuentra desarrollando su propio sistema operativo appeared first on Almomento.Mx.