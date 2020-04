CIUDAD DE MÉXICO..- Este martes luego de una intervención quirúrgica, falleció el exgobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagasa, así lo informó su hijo Alfonso Pichardo.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI lamentó el fallecimiento y ofreció su más sentido pésame a sus familiares y amigos.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Ignacio Pichardo Pagaza, ex presidente del CEN del PRI, nuestras mas sentidas condolencias para familiares y amigos”, escribió.

También el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones se sumó a las condolencias.

“Lamento mucho el fallecimiento de mi amigo Ignacio Pichardo Pagaza, expresidente del CEN del PRI, un magnífico político con visión de Estado. Que en paz descanse”, escribió.

“Nos sumamos a la pena que embarga a la familia y amigos del Maestro José Ignacio Pichardo Pagaza, exgobernador del Estado de México y ex dirigente partidista”, sumó el Grupo Parlamentario del @PRI_Nacional.

Pichardo Pagaza gobernó el Estado de México entre 1989 y 1993 y fungió como Secretario de Energía del entonces presidente Ernesto Zedillo.

Desde ese cargo logró la promulgación de la primera gran apertura de la industria energética mexicana en materia de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural.

Pichardo Pagaza fue abogado egresado de la UNAM, maestro en administración y finanzas públicas.

Fue subsecretario de Hacienda, Procurador federal del Consumidor, gobernador del Estado de México y secretario de la Contraloría y de Energía, embajador de México en los Países Bajos, entre otros cargos.

Es padre del cantante mexicano Alfonso Pichardo, vocalista del grupo Moenia, y también de José Ignacio Pichardo Lechuga.

AM.MX/fm

The post Fallece Ignacio Pichardo Pagaza, exgobernador del Estado de México appeared first on Almomento.Mx.