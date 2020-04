Fallece primera víctima de coronavirus en Sonora, una mujer de 29 años

AHF México exige el freno a la distribución de medicamentos no verificados

SONORA.- El secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen Iberri, informó la tarde de ayer que se reportó la primer muerte por COVID-19 en el estado, siendo una mujer de 29 años de edad la víctima.

“Comunico con gran tristeza el primer fallecimiento por COVID-19 en Sonora, se trata de una mujer de 29 años residente del municipio de Magdalena de Kino”, expresó el funcionario.

Se dijo que la joven inició con tos, fiebre y malestar general el 22 de marzo y recibió tratamiento médico al que no respondió positivamente. El 28 de marzo fue hospitalizada en Nogales con insuficiencia respiratoria y neumonía.

El secretario de salud puntualizó que la joven falleció el pasado 30 de marzo y no es uno de los casos previamente confirmados, el IMSS realizó las pruebas correspondientes y hasta hoy notificó que fue confirmada la muerte por COVID-19.

El funcionario agregó que la víctima no tenía antecedentes de viaje y que recientemente fue diagnosticada con diabetes mellitus.

En el informe diario del avance de la pandemia en México, la Secretaría de Salud confirmó que, hasta el día de ayer, se tienen confirmados 1890 casos positivos a COVID-19 en el país y la cifra de muertos aumentó a 79.

