Fans piden #JusticiaParaJohnnyDepp tras audios que revelan violencia doméstica por parte de Amber Heard

CIUDAD DE MÉXICO.- El hashtag #JusticiaParaJohnnyDepp se volvió tendencia luego de que el DailyMail revelara unos audios con en los que se escucha a Amber Heard aceptar que había golpeado a Johnny Depp durante una discusión.

Inmediatamente los fanáticos del protagonista de Piratas del Caribe pidieron que se haga justicia para el actor que enfrenta una denuncia por violencia doméstica y quien ha visto afectada su carrera tras esta situación.

A partir de que la pareja se separó los dimes y diretes acerca de quién era más violento no se han detenido; razón por la cual , los fanáticos de Johnny Depp han buscado que la actriz salga de la filmación de Aquaman 2.

En estas grabaciones provenientes del celular de Heard, la actriz de Aquaman admite que cada que peleaba con su esposo perdía la razón y reaccionaba violentamente. Depp asegura que su primer impulso era salir de su hogar, pues tenía miedo de que todo terminara en una escena de crimen.

Heard comenta también que no estaba intentando dañar con gravedad a su exesposo y que él no había resultado verdaderamente lastimado a causa de sus golpes y bofetadas.

Aquí les dejamos el audio:

TW: Abuse Survivors.

Here’s the audio where Amber Heard mocks Johnny Depp for calling for help while she was abusing him, she then loses her temper and fully admits to abusing him but proceeds to shame him again.

Typical abuser behavior. #TimesUp #JusticeForJohnnyDepp #MeToo pic.twitter.com/KJuit0LwbV

— Sienna (@winonasrider) January 31, 2020

