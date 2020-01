Fortalecerá Congreso contacto con ciudadanía de la zona norte de Quintana Roo

CANCÚN, QUINTANA ROO. – Para mantener una mayor cercanía con la ciudadanía, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), diputada Reyna Durán Ovando presentó a Pedro Alfredo Gamboa Euán como nuevo jefe de la oficina del Congreso del Estado en la zona norte, esto como parte de la estrategia de la XVI Legislatura para reforzar el contacto permanente con los ciudadanos de los municipios de la zona norte.

Acompañada por el secretario general del Poder Legislativo Arturo Castro Duarte, y por la diputada Fernanda Trejo Quijano, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Durán Ovando destacó que el jefe de la oficina del Congreso en la zona norte es una persona que recorrió los distritos con los ahora diputados de la XVI Legislatura, de ahí que tenga claro qué es lo que la ciudadanía exige y demanda.

La presidenta de la JUGOCOPO agregó que con este nombramiento, se fortalecerá la presencia del Congreso del Estado en la zona norte, ya que se pondrán en marcha diversas estrategias para acercar más el Congreso a los ciudadanos.

La oficina del Congreso del Estado en la zona norte es un espacio donde los legisladores pueden atender a la ciudadanía, llevar a cabo reuniones de trabajo con la organizaciones y los principales actores políticos y sociales.

Por su parte, la diputada Fernanda Trejo Quijano señaló que el nuevo funcionario legislativo es una persona que ha trabajado por muchos años a favor de la ciudadanía, por lo que su nombramiento es un reconocimiento a su labor.

Pablo Alfredo Gamboa Euán es egresado de la licenciatura de Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico de Cancún, tiene más de 35 años viviendo en el municipio de Benito Juárez. En 2015 fue candidato a diputado federal suplente y en 2016 fue candidato a diputado local.

