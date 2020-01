Fortalecerán México y Argentina relación tecnológica y comercial en rubro agropecuario

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Agricultura y Desarrollo, Víctor Villalobos Arámbula, sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales en Argentina, Jorge Neme, con el propósito de iniciar con el nuevo gobierno de ese país una fructífera relación de intercambio tecnológico y comercial en el sector agropecuario en beneficio para ambas naciones.

En el encuentro, efectuado en la sede de la dependencia federal, las partes coincidieron en la importancia de fortalecer los lazos de cooperación técnica en sistemas de silos bolsa para granos, siembra directa en la recuperación de suelos agrícolas, tecnología y equipo en la deshidratación de leche, esquemas para maquinaria y la logística de distribución de la canasta básica a la población.

El titular de Agricultura, Víctor Villalobos, afirmó que hay temas en el sector rural que se pueden concretar con la voluntad política de los gobiernos de México y Argentina.

Hablamos, dijo, de una relación más fuerte y sólida, con el fortalecimiento del intercambio comercial para conformar un bloque como mercados complementarios.

Subrayó que el Gobierno de México ha sentado las bases para continuar el crecimiento y desarrollo en el sector primario, con el objetivo de lograr autosuficiencia alimentaria con soberanía, mediante pilares como el incremento de la productividad sustentable e inclusiva, y la vinculación de productores de menor escala a las cadenas productivas.

Expuso que ambos países tienen la oportunidad de intercambiar tecnología y experiencias exitosas en el manejo de silos bolsa para el almacenamiento de granos en pequeña y mediana escala, deshidratación de leche, empleo de maquinaria y equipo y el sistema de siembra directa que incide en la recuperación de suelos agrícolas, así como compartir el esquema de distribución de la canasta básica establecido por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a través de Diconsa y Liconsa.

En el encuentro, el secretario Jorge Neme resaltó la oportunidad para construir una nueva relación entre ambos países, basada en la confianza y la voluntad entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández.

El funcionario, integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina, señaló que en su país mantienen una alta producción de frutas frescas y secas, berries y cítricos (naranja, mandarina y limones), entre otros productos, con lo que se podría crear sinergias que pueden representar una combinación fuerte entre ambos países en la instrumentación de mercados complementarios.

De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México exporta a Argentina cerveza, productos de confitería, aguacate, preparaciones de malta y alimenticias, ron, pectinas, jugo de toronja, aceite esencial de naranja y tequila, entre otros.

Por su parte, Argentina exporta a nuestro país vino, aceite de girasol, glicerol, maíz amarillo, trigo, frijol negro, semilla de girasol, semilla de cebollas y peras.

En el evento participaron también el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo Arriaga, la coordinadora general de Asuntos Internacionales, Lourdes Cruz Trinidad, y el director general de América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Alonso Borrego.

Además, el embajador de Argentina en México, Carlos Tomada, y el consejero y titular de la Sección Económica de la Embajada, Santiago Sinopoli.

