Frenan decreto de importación de autos usados hasta diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Economía (SE) resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera a territorio nacional, pues consideró que de no concederse la extensión sería en perjuicio al interés social.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia federal argumenta que la prórroga “no viola las garantías de igualdad, de audiencia previa, de irretroactividad, a la libertad de trabajo ni al libre comercio; además de que existe jurisprudencia definida y obligatoria indicando que es acorde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.

“De igual forma, en jurisprudencia se resolvió que es improcedente conceder la suspensión relativa a la regulación de importación definitiva de vehículos usados, al considerar que de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público”

Argumentó también que las condiciones que motivaron la emisión del citado decreto aún se encuentran presentes, aunado a que el gobierno federal continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar.

Derivado de lo anterior, y al estar próximo a vencer el decreto mencionado, se estima necesario prorrogar la vigencia del mismo al 31 de diciembre de 2020, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados, añadió la dependencia.

AM.MX/fm

