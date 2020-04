FundaciónGIN capacita a jóvenes en programación y mecatrónica

Ciudad de México, 1 de abril.- FundaciónGIN, Asociación Civil de GINgroup, empresa especializada en talento humano, que preside el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, ha realizado una alianza con el Museo Franz Mayer, la Escuela Secundaria Técnica 77 y el makerspace Hacedores, para ofrecer el taller “De cero a prototipo”, a jóvenes de segundo y tercer grado, con el propósito de acercarlos a la tecnología, la programación y control de sensores.

La capacitación se realizó en días pasados y aportó al pensamiento crítico, lógico y creativo de los jóvenes, pues los retó a hacer proyectos para su casa y entorno, en el que pudieran resolver algún problema, así como el uso de energía y eficientar los recursos. Cada participante tuvo la tarea de desarrollar un proyecto en el que pudieran automatizar alguna actividad en su casa y plasmarlo en una maqueta con LEDs programados con Arduino 1.



Dentro de las experiencias que vivieron los jóvenes, se recibieron comentarios positivos que confirmaron la utilidad del taller, pues los participantes aprendieron el uso de la tecnología desde un punto de vista laboral; como herramienta para aplicar en sus labores o bien, iniciar algún negocio propio.

Los proyectos de cada participante estarán expuestos en el Arduino Day que se celebrará en el Museo Franz Mayer durante este 2020. Iniciativa que refuerza la responsabilidad adoptada por FundaciónGIN, en el impulso del talento de las personas por medio de la profesionalización y la capacitación; pues con estas herramientas, pueden acceder a una mayor empleabilidad o mejores empleos o bien, a emprender a través del autoempleo.

