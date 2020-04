Garantiza Gobierno de México medicamentos para personas con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- En cumplimiento a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no falten medicamentos para niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres que padezcan cáncer, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) envió a 31 entidades del país un total de 68 mil 156 piezas de medicamentos oncológicos.

El Gobierno de México garantiza el cuidado de la salud de las personas con este padecimiento, por lo que los medicamentos enviados son Metotrexato 25mg, Cisplatino 10mg, Doxorubicina 10 mg, Doxorubicina 50 mg, Epirubicina 10 mg, Epirubicina 50 mg, Paclitaxel 300 mg y Vincristina 1 mg.

También Amifostina 500 mg, Carboplatino 150 mg, Dacarbazina 200 mg, Daunorubicina 20 mg, Etopósido 100 mg, Fluorouracilo 250 mg, Gemcitabina 1 g, Ifosfamida 1 g, Mitomicina 5 mg, Mitoxantrona 20 mg, Oxaliplatino 100 mg y Oxaliplatino 50 mg.

La distribución en todo el país se realiza con apoyo de unidades a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), que transporta 80 por ciento de los medicamentos, y a través de la empresa Estafeta, que traslada el 20 por ciento.

Los medicamentos son entregados en almacenes de las secretarías de Salud de las entidades que, a su vez, los distribuyen en los hospitales a su cargo, para el tratamiento de los pacientes.

