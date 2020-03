Geovanna Bañuelos propone certeza laboral para médicos residentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de garantizar mejores condiciones de trabajo a médicos residentes que prestan sus servicios en el sistema de salud del país, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo busca que hospitales públicos y privados les reconozcan y respeten sus derechos laborales y humanos.

Mediante una iniciativa presentada por la senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora de la fracción parlamentaria, al Senado de la República, se busca reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo para eliminar prácticas de maltrato hacia los médicos residentes.

“Ante los momentos de contingencia por los que atraviesa el país y el mundo entero por la propagación del Covid-19, la labor de todos los que integran el sistema de salud es fundamental para superar esta crisis”, destacó la legisladora por Zacatecas.

En este sentido, dijo es necesario garantizar el reconocimiento a los derechos laborales y una remuneración justa para todos los médicos residentes de México, por parte hospitales públicos y privados, ya que actualmente atraviesan por un momento de incertidumbre laboral.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce que existe una relación laboral entre los médicos residentes; al mismo tiempo define la residencia como el conjunto de actividades que debe cumplir un médico en período de adiestramiento durante la realización de estudios y prácticas de posgrado.

“Lo anterior, ha llevado a que en algunos órganos jurisdiccionales no se reconozca la relación laboral que existe entre las y los médicos residentes con la persona moral o física de quien dependa la unidad médica receptora de residentes bajo el argumento de que entre ellas existe una relación académica, de instrucción y adiestramiento profesional.”, apuntó Geovanna Bañuelos.

El documento presentado al Senado de la República señala que los médicos residentes en México, además de encontrarse en una incertidumbre laboral; durante su estancia formativa como médicos especialistas reciben por parte de sus superiores diferentes tipos de maltrato, entre los más recurrentes se encuentran los siguientes:

Explotación laboral, discriminación; hostigamiento laboral; acoso sexual; jornadas excesivas de trabajo; falta de atención a sus denuncias; castigos con jornadas mayores a las establecidas en el reglamento o con guardias extras entre otros.

Y destaca que entre los maltratos que son objeto por parte de sus superiores jerárquicos, están los comentarios ofensivos y el trato despectivo y denigrante.

Por ello, la senadora Geovanna Bañuelos propone que las diferentes unidades médicas brinden capacitación obligatoria en derechos humanos al personal que tenga a su cargo médicos residentes.

Así como incorporar el respeto a los derechos humanos y la dignidad, en los reglamentos internos de los hospitales o unidades médicas, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En la iniciativa turnada a las comisiones unidas de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, se señala que existe deserción de los médicos residentes, de los estudios de especialidad y síntomas agudos de depresión y de ansiedad.

Por último, la senadora Geovanna Bañuelos, apunta en el documento que, para lograr una mejor atención y calidad hacia los pacientes, necesariamente se debe proteger la situación jurídica y laboral de todos los médicos residentes.

